В Перми закрылось кафе «Марья»

Фото: Shawаrma land: кафе Софья - лучшая шаверма/ВКонтакте

Владельцы кафе «Марья», которое расположено на улице Ленина, 70б, сообщили в социальных сетях, что с 31 октября заведение больше не работает. Причиной закрытия, напомним, стало принудительное изъятие участка площадью 308 квадратных метров в центре города, на части которого как раз и расположен общепит.

Судебное разбирательство продолжалось с весны 2020 года. Мэрия хотела выкупить кафе за 10,9 миллионов рублей, но собственники просил от властей 25,9 миллионов рублей. В итоге суд удовлетворил требования администрации, установив цену выкупа в размере 14,6 миллионов рублей. По проекту, здесь планируется построить квартальный проезд.

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