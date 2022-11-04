За сутки коронавирусом заболели 195 жителей Пермского края

Фото: permkrai

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заболели 195 жителей Прикамья. В Перми инфекцию диагностировали у 73 человек - это 37% от общего числа заболевших.

- По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 7 ранговое место среди субъектов РФ и 3 место в ПФО. За последние 3 месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон».- добавили в Роспотребнадзоре.

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