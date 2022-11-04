В центре Перми появится подземный пешеходный переход

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми рядом с ТЦ Imall Эспланада планируют построить подземный пешеходный переход. Об этом со ссылкой на агентство инвестиционного развития Пермского края сообщает издание Business-class.
Строительство должно быть закончено не позднее 2025 года. Согласно проекту, подземный переход пройдет от перекрестка улиц Монастырской и Попова до квартала № 5. В конце сентября Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья издало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории, на которой будет размещен переход.
Фото: Business-class
Напомним, еще один пешеходный мост, только надземный, планируют открыть в 2023 году – к празднованию 300-летнего юбилея города.
Фото: permkrai.ru
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