В Перми запустят новый автобусный маршрут в микрорайон Висим

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Городской департамент транспорта планирует запустить в микрорайоне Висим еще один автобусный маршрут, который свяжет улицу Красногвардейскую и улицу Ушинского.

- Это позволит создать транспортную связь с социальными объектами, необходимыми жителям микрорайона. В настоящее время маршрут внесен в документ планирования, - объясняют свою инициативу в городском дептрансе.

Кроме этого, с 4 ноября увеличено количество отправлений на маршруте №17 (Площадь Дружбы – Висим-2), а в выходные сокращен интервал движения на укороченных рейсах (№17К), которые отправляются от улицы Красногвардейской.

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