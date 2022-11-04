Команда DS Crew из Перми выступит в шоу «Новые танцы» в субботу 5 ноября

Фото: скриншот видео из соцсетей

Известная пермская танцевальная команда DS Crew в эту субботу выступит в 11 выпуске второго сезона проекта «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, а также сами участники в своей официальной группе в соцсетях.

«В 21.00 выйдет одиннадцатый выпуск второго сезона проекта. В нем и примет участие известная команда из столицы Прикамья. Ведущая проекта – Ляйсан Утяшева, в жюри: Мигель, Егор Дружинин и Азамат Мусагалиев», – рассказали на ТНТ.

«В эту субботу будем на своем вкусе», - говорится в группе DS Crew.

Напомним, пермская команда принимает участие в проекте уже второй раз. Все их номера вызывали настоящий восторг как у членов жюри, так и у зрителей.

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