В Пермском крае осудили водителя, по вине которого погиб 20-летний пассажир

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2 ноября Кунгурский городской суд огласил приговор водителю, по вине которого погиб 20-летний молодой человек.

Ужасная авария, напомним, произошла утром в пятницу, 22 июля, на трассе Кунгур - Соликамск. Водитель «Лады Гранты», в которой находилось четверо человек, потерял управление, и автомобиль начал кувыркаться. Пассажиры и водитель вылетели из машины - их разбросало по лесополосе. А сам автомобиль улетел с дороги и оказалась в лесу - в 60 метрах от трассы.

К несчастью, 20-летний молодой человек от полученных травм погиб. Тяжелые травмы получили и сам 19-летний водитель, и два его пассажира - 19-летний молодой человек и 15-летняя девочка.

- Осужденному назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении, - рассказал «Комсомолке» автоюрист Александр Сидоров. - Примечательно, что другой пассажир, получивший тяжкий вред здоровью, являлся собственником данного автомобиля . Владелец не застраховал автогражданскую ответственность на свой автомобиль и допустил пьяного водителя к управлению.

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