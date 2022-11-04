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НовостиОбщество4 ноября 2022 7:04

Дмитрий Махонин поздравил жителей Пермского края с Днем народного единства

И пожелал крепкого здоровья, благополучия и добра
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

«Жители России всегда понимали ценность единения и сплочения. Вместе мы достойно проходили любые испытания и встречали радость побед. Сегодня каждый из нас вновь убеждается в важности народного единства. Мы трудимся на благо Родины и защищаем ее, бережем историю и культуру, помогаем тем, кто нуждается в заботе, гордимся подвигами предков и современников.

Знаю, что вы прикладываете все усилия для того, чтобы Россия и Пермский край оставались сильными и процветающими. Уверен, что вместе мы сохраним достигнутое, и добьемся новых успехов.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, добра», - поздравил жителей Прикамья губернатор Дмитрий Махонин.