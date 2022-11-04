В частном доме пермячки поселился неизвестный мужчина

Фото: Олег ЗОЛОТО

Благодаря сотрудникам полиции и представителям Следственного комитета 60 – летняя женщина, жительница Орджоникидзевского района Перми, сейчас спит спокойно и без страха приезжает в свой дом в Новогайвинский микрорайон.

Месяц в доме, который перешел женщине по наследству, жил неизвестный. 8 сентября, когда пенсионерка приехала, увидела в доме выбитое окно. В кухне пахло кашей, электроплитка была горячей.

Родственники приехали на выходные, жарили шашлыки, заколотили окно и увезли хозяйку, наказав ей одной в доме не появляться.

Через два дня женщина приехала и увидела, что доски на окне выбиты. На кухне вновь запах каши, а на полу пустая бутылка. Незваный гость выпил чужое вино. Хозяйка не выдержала, вызвала сотрудников полиции, эксперты сняли отпечатки пальцев.

В следующий раз пенсионерка взяла с собой племянницу, боевую девушку. Когда родственницы приехали, застали у дома грязного мужика с их металлической кроватью. Племянница крикнула: «Это наша кровать!». Бомж ответил: «Нет, моя!» и с трофеем убежал. Кровать не мог вынести через забор, сломал три доски.

В доме хозяйка увидела, что отсутствуют две железные кровати. Женщине не было их жаль, они не представляли ценности. Единственное, о чем потерпевшая просила полицейских, чтобы они поймали и запретили вонючему субъекту приходить и жить в доме! Кстати, за почти месяц проживания самозванца, в комнате стояло специфическое амбре.

1 октября женщина застала мужика, спящим на диване. На вопрос – зачем ты здесь? Он ответил – мне негде жить.

Впрочем, когда полицейские задержали наглеца, выяснилось, что не такой уж он опустившийся бомж. Оказывается, у него есть сожительница в квартире на Гайве. Пока мужик не пьет и работает дворником, женщина его привечает. Как только он уходит в запой, дама его выгоняет. И субъект превращается в бомжа.

Александра Юрьева (следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело расследовалось по статье – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица (ч.1 ст. 139 УК РФ). 45 – летний мужчина нарушил Конституционное право на неприкосновенность жилища. Он вину признал. Ранее не судим. Уголовное дело направлено в суд».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65