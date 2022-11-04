Авиакомпания «Азимут» до двух раз увеличила частоту рейсов из Перми в Махачкалу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно расписанию аэропорта «Большое Савино», со 2 ноября и до конца сезона авиакомпания «Азимут» будет еженедельно выполнять два рейса по средам и субботам из Перми в Махачкалу. Ранее самолеты авиакомпании летали в столицу Дагестана только один раз в неделю.

Стоимость самого дешевого билета - 2280 рублей.

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