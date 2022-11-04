В выходные с 4 по 6 ноября пермские сотрудники ГИБДД проведут ночные рейды

Фото: Гибдд Пермь

В праздничные выходные с 4 по 6 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут в Перми рейды по пресечению грубых нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Днем инспекторы ДПС будут проводить профилактические мероприятия с участием пешеходов. Как отмечают правоохранители, эта категория участников движения требует особого внимания, так как число наездов на них резко возросло. А вечером и ночью будут массово проверять водителей, а также патрулировать отдаленные территории города.

О водителях в нетрезвом состоянии, а также о пешеходах, находящихся на дороге с риском для жизни, необходимо сообщать по телефону 112.

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