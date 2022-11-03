В Перми ушла из жизни заслуженный врач Татьяна Шагова

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Скончалась бывший заместитель главного врача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Татьяна Шагова. Ей было 72 года. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве.

Татьяна Васильевна посвятила работе в здравоохранении более 40 лет. Начинала она работать участковым врачом-терапевтом Кизеловской городской больницы, а с 1982 по 1983 год она ее возглавляла. С 1983 по 1986 год была заведующей отделом здравоохранения Исполкома Кизеловского Совета народных депутатов.

В 1986 году Татьяна Шагова переехала в Пермь, была заместителем заведующего Областным отделом здравоохранения. С 1996 года стала первым заместителем начальника управления здравоохранения администрации Пермской области.

В 2001 году Татьяну Васильевну назначили заместителем главного врача Пермской краевой клинической больницы. В этой должности она проработала 19 лет. Коллеги вспоминают ее как хорошего наставника и авторитетного руководителя.

Прощание с заслуженным врачом состоится 6 ноября в 11:00 в аудитории главного корпуса Пермской краевой клинической больницы по улице Пушкина, 85.

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