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НовостиОбщество3 ноября 2022 14:55

В Перми две недели назад пропала девушка с розовыми волосами

Она вышла из дома и перестала выходить на связь
Лела Минадзе
Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

В Перми ищут 30-летнюю Марину Батршину. Она пропала 14 октября. Как сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск», девушка вышла из дома по улице Тбилисская Свердловского района и пропала.

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 155-160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы до плеч темно-розовые, глаза голубые. Была одета в джинсовый плащ цвета хаки, салатовую кофту, салатовые штаны клеш и белые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 102 или 8-922-345-67-02.

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