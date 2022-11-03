В Сбере рассказали о программах страхования здоровья

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В преддверии традиционного «Зеленого дня» Сбербанк рассказал о четырех программах по страхованию здоровья.

Так, получить выплату при осложнениях после прививки от COVID-19, гриппа и ряда других инфекционных заболеваний можно по программе «Прививка с уверенностью». В программу также включены компенсация стоимости услуг стационара при госпитализации круглосуточная дистанционная поддержка врача и плановые онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами.

На случай онкологических заболеваний, необходимости проведения кардио- и нейрохирургических операций, трансплантации костного мозга подойдет программа «Защита от серьезных болезней». Доступно два варианта: первый предполагает лечение только в России, второй — в России, Испании, Южной Корее, Израиле или Турции. В первом варианте максимальная выплата по рискам онкологии, кардио- и нейрохирургии составит 6 млн рублей, по трансплантации костного мозга — 20 млн рублей. Во втором — 20 и 85 млн рублей соответственно. Полис оформляется на три года. Если срок действия страховки истек, а лечение продолжается, медицинские услуги оплачиваются ещё 120 дней.

При помощи программы «Сбереги себя» можно не только компенсировать затраты на лабораторные исследования, в том числе тесты на ковид, но и подобрать клинику и необходимые препараты, а также записаться на прием к врачу при помощи сервисов «Медицинский навигатор» и «Лекарственный навигатор».

При необходимости частой покупки лекарственных препаратов можно воспользоваться программой «Фармстрахование», которая компенсирует от 5 до 90% затраченных средств. В полис можно включить до 6 человек.

На перечисленные программы в СберСтраховании анонсировали скидки от 30% до 40%, которые будут действовать 11 и 12 ноября в рамках традиционного «Зеленого дня» Сбера.

В этом году «Зеленый день» проходит в пятый раз. В преддверии акции Сбер анонсирует список предложений от банка и партнеров, которые можно приобрести по выгодным ценам. Среди них специальные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие.