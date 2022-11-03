Водителя, который насмерть сбил 11-летнего мальчика в Березниках, могут отправить на принудительное лечение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Березников, который сбил двух братьев на пешеходном переходе. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла 8 мая этого года. Синяя «Лада Калина» под управлением 30-летнего мужчины, не имеющего водительских прав, мчалась, проигнорировав красный сигнал светофора. В это время на зеленый свет по пешеходному переходу переходили двое братьев 11 и 18 лет. В результате младший скончался на месте ДТП, а старший — был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В ходе предварительного следствия водитель прошел психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Было установлено, что он в момент ДТП не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Теперь этот вопрос будет решаться в суде.

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