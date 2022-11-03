В Перми управляющую компанию лишили лицензии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) с 1 ноября остановила действие лицензии УК «Агат». Сделано это было по добровольному заявлению управляющей компании.

В управлении у компании было имущество семи многоквартирных домов по улицам Куйбышева, 68/1, Глеба Успенского, 13, Седова, 8, Веры Засулич, 43, Гашкова, 13, Лякишева, 2 и бульвару Гагарина, 38. Теперь жильцам нужно будет самостоятельно определить новую компанию для обслуживания.

По информации ИГЖН, всего с начала 2022 года прекращено действие 15 управляющих компаний. Причиной этого были нарушения лицензионных требований.

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