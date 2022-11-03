В пермском общественном транспорте охотников за «зайцами» обязали быть дружелюбными

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Департаменте транспорта администрации Перми сообщили об открытой вакансии охотника за «зайцами».

В обязанности контролеров входят выявление пассажиров автобусов и трамваев, не оплативших за проезд и составление актов о нарушении. Требования к ним следующие: умение вести диалог, ловкость и отвага. На эту должность ищут людей дружелюбных и эмпатичных.

Из плюсов в дептрансе Перми выделяют работу на свежем воздухе. Также обещают вовремя выдавать зарплату и дополнительно выплачивать премии при выполнении показателей.

«Ждем резюме от вежливых охотников», — пишут в ведомстве. Отправить его можно по электронной почте gortransnabor@yandex.ru.

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