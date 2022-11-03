Советы эксперта о том, как жителям Прикамья выгодно взять потребительский кредит

Жители Пермского края берут кредиты с самыми разными целями: кто-то желает быстрее исполнить мечту о путешествии, другому хочется обновить машину, а третьему важно сделать ремонт в квартире, чтобы ускорить переезд. Мы попросили эксперта в мире финансов Наталью Соколову, заместителя управляющего Пермским отделением Сбербанка, рассказать нашим читателям о том, как брать ссуды с максимальной выгодой.

Итак, пять советов от специалиста по финансам:

- Перед тем, как взять займ, необходимо все обдумать — начиная от необходимости конкретной суммы кредита до точного срока и размера ежемесячного платежа. Лучше проконсультироваться с квалифицированными специалистами в офисах банка: они грамотно сориентируют по всем параметрам, а также расскажут о программах финансовой защиты кредита.

- Взвешивайте все аспекты, включая не самые очевидные. Например, возможный рост цен на ваше приобретение, потенциальный рост или сокращение вашего дохода, ваши текущие и будущие возможности.

- Позаботьтесь о комфортном размере ежемесячной выплаты, сбалансируйте ставку и срок кредита.

- Пользуйтесь онлайн-калькуляторами и сравнивайте разные предложения, обращая внимания не только на ставку, но и на все условия ссуды: комиссии, и прочие дополнительные услуги.

- Главный пункт, на который вы должны обратить внимание на последнем шаге оформления - полная стоимость кредита. Также учтите условия досрочного погашения, график платежей, пени и штрафы — их размер может существенно различаться в разных банках. Только в случае, если вас все устраивает – подписывайте кредитный договор.

Так же Наталья Петровна подчеркивает, что нужно обратить внимание, реальную ли ставку вам показывает банк при онлайн-расчете. Есть банки, которые рассчитывают для клиента стоимость кредита по минимальной ставке, до последнего скрывая «сюрприз»: только при оформлении вы узнаете, что ставка действует при условии покупки дорогостоящего страхового полиса. В итоге выгода от низкой ставки сводится на нет: иногда её стоимость доходит до 20% от суммы займа. А вот, например, в Сбере сумму ежемесячного платежа можно рассчитать в мобильном приложении до рубля, а отображаемая ставка всегда будет реальной. На этапе оформления кредита клиенту предлагается недорогая страховка, но ее оформление никогда не является обязательным условием.

Кстати еще один лайфхак о том, как сэкономить – это следить за акциями. Так, например, 11 и 12 ноября Сбер проведет традиционный «Зеленый день», в рамках которого можно будет действовать специальное предложение на потребительский кредит. Наталья Соколова обратила внимание, что все подробности можно будет изучить на сайте акции на сайте promo.sber.ru или в любом филиале банка. Так что, самое время взвесить все за и против и реализовать давнюю мечту на самых выгодных для себя условиях.