Звезды мировой оперы Василий Ладюк и Алексей Татаринцев выступили в Осе и Чернушке

Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

2 и 4 ноября в Прикамье состоялись концерты с участием звезд мировой оперы. Василий Ладюк, Алексей Татаринцев и ансамбль «Творческое содружество музыкантов» под управлением композитора Александра Покидченко выступили для сотрудников Группы «ЛУКОЙЛ», ветеранов нефтяной отрасли и семей мобилизованных работников. Концерты, состоявшиеся при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», посмотрели около пяти тысяч зрителей, в том числе на онлайн-площадках.

Оперные певцы не первый раз приезжают в Пермский край по приглашению Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и лично его Президента Нелли Юсуфовны Алекперовой. С программой «Наши любимые мелодии» выступления прошли в Осе и в Чернушке. Концерты, ставшие традицией, прошли в рамках программы Фонда по продвижению классической и современной российской музыки в регионах деятельности Компании. Перед концертами звёзды мировой оперы провели творческие встречи с учениками местных школ искусств.

- Понимая, что в отдаленных уголках Прикамья культурная жизнь не столь насыщенна, как в краевой столице, нефтяники стараются подарить праздник и хорошее настроение всем жителям региона. Прикамцы – люди, любящие и понимающие классическую музыку. Выступления Василия Ладюка и Алексея Татаринцева – долгожданное событие для всех нас, – сказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

В следующем году Благотворительныйо фонд «ЛУКОЙЛ» отметит 30 лет. Созданный в 1993 году по инициативе руководства ПАО «ЛУКОЙЛ», он стал основным инструментом для реализации социально-благотворительных программ в регионах деятельности. В Прикамье же филиал Благотворительного фонда ведет свою деятельность с 2006 года.

Наша справка

Василий Ладюк - солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, приглашенный солист Большого театра России, лауреат премии «Триумф» и премии имени Олега Янковского, организатор музыкального фестиваля «ОПЕРА Live», победитель самых престижных международных конкурсов оперных певцов: имени Франсиско Виньяса (Барселона), «Опералия» Пласидо Доминго (Испания) и Шидзуоке (Япония).

Алексей Татаринцев - заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания, солист Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова, приглашенный солист Большого театра России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», национальной оперной премии «Онегин», участник международных фестивалей в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Японии.