Фото: Пермский академический Театр-Театр.

«Золотая маска» назвала имена номинантов на соискание премии по итогам театрального сезона 2021-2022 годов.

В число претендентов на победу вошли:

- опера De temporum fine comoedia (совместный продукт Дягилевского фестиваля в Перми и Дома Радио);

- опера «Евгений Онегин» (Пермский театр оперы и балета им. Чайковского);

- дирижер Теодор Курентзис (опера De temporum fine comoedia);

- дирижер Михаил Татарников (опера «Евгений Онегин»);

- режиссер, художник Владиславс Наставшевс (опера «Евгений Онегин»);

- солистка Пермского театра оперы и балета Дарья Пичугина (Татьяна, «Евгений Онегин»);

- солист Пермского театра оперы и балета Константин Сучков (Онегин, «Евгений Онегин»);

- солист Пермского театра оперы и балета Александр Чернов (Ленский, «Евгений Онегин»);

- мюзикл «Три товарища» (Пермский Театр-Театр);

- дирижер Татьяна Виноградова («Три товарища»);

- актриса Пермского Театра-Театра Эва Мильграм («Три товарища»);

- актер Пермского Театра-Театра Альберт Макаров («Три товарища»);

- художник Юлия Орлова (De temporum fine comoedia);

- художник по костюмам Сергей Илларионов (De temporum fine comoedia);

- художник по свету Константин Бинкин («Евгений Онегин»);

- художник по свету Иван Виноградов (De temporum fine comoedia);

- молодежная студия-театр «Доминанта» (Губаха);

- проект «НЕМХАТ ФЕСТ» («Улетают птицы» и «К реке» в постановке театральной компании «немхат»).

Номинанты национальной премии «Золотая маска 2023» стали 50 театров из 17 городов России городов и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру и театру кукол и по музыкальному театру. Спектакли-номинанты станут участниками фестиваля «Золотая Маска» 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве.

Имена лауреатов премии «Золотая маска 2023» будут определены решением жюри и объявлены 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. (12+)

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