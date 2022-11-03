В преддверии ноябрьских праздников «Кондитер №8» открыл новую торговую точку

Предприятие «Кондитер №8» уже более 50 лет производит торты, пирожные и другие сладости в городе Перми. Кондитерская имеет огромный цех, целый ряд сотрудников и самую большую в городе сеть фирменных торговых точек.

Накануне ноябрьских праздников предприятие решило открыть свою новую, уже 30-ю торговую точку, по адресу: улица Грибоедова, 75. Чтобы жители таких микрорайонов, как Грибоедова, Ива, Костарево, могли приобрести лакомства недалеко от своего дома.

«Кондитер №8» всегда радует своих клиентов большим ассортиментом товара и свежей продукцией. Также, в планах у кондитерской, открыть еще 2 фирменные торговые точки до конца 2022 года.