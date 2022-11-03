МТС обеспечила связью фабрику «Уралкалия»

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МТС объявляет о старте проекта indoor-покрытия сети LTE на фабрике БКПРУ-4 компании «Уралкалий», одного из ведущих мировых производителей хлористого калия. Массивные несущие конструкции и железобетонные элементы фабрики препятствовали прохождению радиосигнала внутри здания. Для обеспечения комфортного пользования голосовой и мобильной связью было развернуто indoor-покрытие сети LTE. Благодаря этому, в любой части фабрики площадью более 10 000 кв. м, сотрудники могут пользоваться высокоскоростным интернетом на скорости до 150 Мб/сек.

Качество голосовой связи, LTE-скорости передачи данных, отсутствие помех и разрывов соединения позволят сотрудникам предприятия комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами и в режиме онлайн удаленно управлять производственными процессами. В перспективе на площадке фабрики возможно внедрять решения в сфере аналитики, автономной работы оборудования на базе интернета вещей и облачных технологий, роботизации и умного видеонаблюдения.

«Мы активно внедряем цифровые решения, которые позволяют оптимизировать производственные процессы, а в перспективе — внедрять инновационные технологии. В этой части МТС – наш надежный партнер, который предлагает разные технологии, обеспечивающие стабильное и безопасное покрытие связью», — отметил директор по информационным технологиям ПАО «Уралкалий» Валерий Фокин.

«У МТС богатый опыт запуска indoor-решений на разных производственных и развлекательных площадках, в труднодоступных и отдаленных территориях. Мы развиваем инфраструктуру связи и стремимся обеспечить комфортное пользование услугами связи, а потому решаем самые сложные задачи наших партнеров, внедряем уникальные комплексные решения, позволяющие в перспективе сделать работу предприятий более эффективной и безопасной», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.