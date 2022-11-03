МТС предоставит пермским туристическим порталам бесплатный модуль бронирования отелей

Фото: Фонд развития Пермского края.

МТС поможет сделать пермские туристические порталы для путешественников удобнее. Теперь на локальные туристические сайты можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». С модулем бронирования гости Пермского края смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого им не придется переходить на сторонние сайты.

МТС Travel и дочерняя компания «Броневик» обладают крупнейший инвентарной базой в стране. Она включает более 50 тысяч отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и пр. Так в Пермском крае доступны для бронирования более 150 отелей, апартаментов и турбаз. В центре зимнего отдыха Прикамья – Губахе сервис предлагает восемь вариантов. В «купеческой республике» Кунгуре – восемь вариантов. В Красновишерске, прославившемся своими природными красотами, доступно два варианта. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки.

«По данным Big Data Пермский край посещают туристы не только из соседних регионов, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Путешественников привлекают наши природные и культурные достопримечательности. К тому же, после выходы фильма «Сердце Пармы» ожидается повышение спроса на поездки в регион. Поэтому тема размещения гостей актуальна для Пермского края. С новым сервисом туристы смогут быстро и эффективно спланировать отпуск в нашем регионе», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Первыми в России модуль бронирования от МТС Travel использовали на туристическом портале Ярославской области — «Ярославия». Теперь гости области могут узнать все необходимое о будущем путешествии, подобрать достопримечательности к осмотру и, не покидая пределы портала, забронировать номер в отеле.

МТС Travel —дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 года — запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.

Bronevik.com — подразделение МТС Travel, сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников