На период ноябрьских праздников «Т Плюс» вводит режим повышенной готовности

Фото: tplus

В период 4-6 ноября теплоэлектростанции и тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» будут функционировать в особом режиме для поддержания бесперебойной и надежной работы систем теплоснабжения. Это касается производственных объектов компании в городах Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и поселке Марковский. На всех уровнях управления и производства филиала назначены ответственные дежурные для круглосуточного отслеживания оперативной ситуации с подачей теплоснабжения потребителей.

На время праздничных дней действует особый контроль над работой генерирующего оборудования и тепловых сетей. В филиале и предприятиях тепловых сетей сформированы специальные бригады, осуществляющие круглосуточное дежурство для своевременного реагирования на возможные сигналы от населения.

Установлено оперативное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Пермскому краю и экстренными службами. Проведена проверка наличия необходимых материалов, техники и инструмента. На всех генерирующих объектах филиала сформированы нормативные запасы резервного топлива.

Меры призваны обеспечить нормативную работу генерирующих объектов и теплосетей филиала в период ноябрьских праздников. Главная цель – строгое выполнение диспетчерских графиков нагрузки сети и стабильное снабжение жителей отоплением и горячей водой.