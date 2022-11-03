В 2022 году в Пермском крае отремонтировали 11 мостов

На ремонт пермских мостов из федерального бюджета выделили 700 млн рублей. Фото: permkrai.ru

В 2022 году Пермский край впервые участвовал в федеральной программе «Мосты и путепроводы». За сезон в разных муниципалитетах капитально отремонтировали сразу 11 мостов. В Вишере работы еще продолжаются. Их планируется завершить в следующем сезоне.

– Мост 709 метров длиной, поэтому работы изначально были запланированы на два года, сейчас его готовность составляет 75%. Всего до 2024 года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» обновим 22 моста и три путепровода. На эти работы выделено свыше 700 миллионов рублей из федерального бюджета, – написал в своем телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Специальная комиссия проверила качество выполненных работ на трех последних объектах, запланированных на этот год – мостах через реки Печменка, Ирень и Большой Телёс, сообщает краевой минтранс. Все они очень нужны местным жителям. В том числе по ним ездят маршрутные автобусы.

Как ранее отмечал глава региона, развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности краевых властей.

– От развития дорожной сети зависит состояние экономики и туризма, комфорт и безопасность наших жителей, поэтому ежегодно направляем на ее поддержку серьезный региональный и федеральный ресурс. Сейчас очень важно перестроить работу в новых экономических условиях – вовремя контрактоваться, держать постоянную связь с подрядчиками, оперативно реагировать на все изменения. Несмотря на санкции, все крупные проекты в крае должны быть реализованы.

Уточним, в 2022 году в рамках нацпроекта в крае также отремонтировали мосты через реки Сеполь, Усьва, Ординка, Шаква, Медведка, Трифоновка, Полазна и Мулянка.

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