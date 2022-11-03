Пермяки не спешат отказываться от WhatsApp

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WhatsApp сохраняет популярность в Пермском крае. Трафик в мессенджере в октябре был на 25 процентов выше прошлогодних показателей, в том числе, в рабочее время. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав мобильное общение жителей региона.

Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности.

В Прикамье Telegram продолжает расти быстрее, на 291 процент к прошлогодним значениям, и в рабочие часы уже в 8 раз превышает объем трафика в WhatsApp. Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей, а WhatsApp – лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов.

В итоге на Telegram приходится 85 процентов трафика (на 12 процентов выше общероссийских показателей), на WhatsApp – 10 процентов.