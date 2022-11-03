3 ноября в Пермь поступила первая партия новых автобусов

Новые автобусы. Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Сегодня в МУП «Пермгорэлектротранс» радостное событие – прибыло 11 газомоторных автобусов. Все, как на подбор! Оформленные в едином стиле, низкопольные, оборудованные системой климат-контроля – машины производства ПАО «НЕФАЗ» полностью соответствуют существующим стандартам пермского транспорта. Новая техника поступила на предприятие в рамках программы «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Напомню, в 2020 году Пермский край стал первым регионом страны, получившим новые автобусы по нацпроекту. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу продолжить работу в этом направлении – и летом минтранс РФ подтвердил нашу заявку на поставку новых автобусов для работы на городских маршрутах, - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

Выпуск новых автобусов на маршруты №3 и 10 запланированы на декабрь.

Уточним, увеличение парка связано с ростом количества маршрутов, обслуживаемых перевозчиком. В связи с чем предприятие объявило дополнительный набор водителей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru