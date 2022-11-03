В одном из пермских холмов на эспланаде планируют открыть музей шоколада

Музей шоколада планируют открыть в одном из "холмов". Фото: permkrai.ru

Согласно концепции проекта, в музее будет несколько пространств. В одном откроют экспозицию, рассказывающую историю края через историю…сладостей от средневековья (сладких традиций финно-угорской кухни) до сегодняшних дней. Во второй зоне будут проводить мастер-классы, лекции и встречи. В третьей разместится сувенирная лавка, где будет представлена продукция не только пермской кондитерской фабрики, но и других «сладких» брендов края. Реализовывать проект начнут в следующем году.

Как сообщили в краевом правительстве под музей шоколада рассматривают один из зданий-холмов на эспланаде. Помимо этого, здесь разместится Туристский информационный центр. Благо, место позволяет: площадь помещения 311 «квадратов».

Уточним, инвестировать проект будет ООО «СладКон», учредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская». В музей шоколада они планируют вложить 10 миллионов рублей. Также в течение срока концессии (реализации проекта в формате государственно-частного партнерства) предприниматели будут вносить плату за пользование помещением.

Власти края видят в проект свои перспективы – наполнить здание эспланады жизнью, сделать ее центром притяжения не только горожан, но и гостей края.

Концессионер и представители краевого минэкономразвития продолжают обсуждать условия сотрудничества.

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