Директор Пермского цирка Вячеслав Торчинский опроверг слухи о своем увольнении

Вячеслав Торчинский опроверг слухи об уходе. Фото: архив "КП"

Вячеслав Торчинский возглавил Пермский цирк в конце сентября нынешнего года. Новость о его возможном уходе прогремела, как гром среди ясного неба. Информацию об увольнении Торчинского опубликовало местное СМИ, которое в красках расписало о том, что «на днях в Пермь приезжали министр культуры Ольга Любимова РФ и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный», которых Торчинский не встретил, как подобает. Правда, новость из ленты очень быстро удалили. Вместо нее издание сообщило, что «приказ об увольнении Вячеслава Торчинского уже подписан».

Руководитель Пермского цирка прокомментировал эту информацию следующим образом: «Если бы Министр культуры РФ приехала в город, неужели эту информацию можно было пропустить? Что касается сообщений об увольнении, то мне об этом не известно. Меня никто не уведомлял», сообщает «АиФ-Прикамье».

Напомним, Вячеслав Торчинский покинул пост министра культуры в ноябре 2021 года. В марте 2022-го возглавил Самарский академический театр драмы им. Максима Горького, но проработал в должности всего несколько месяцев. В конце сентября Торчинский был назначен руководителем Пермского цирка.

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