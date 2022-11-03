На сцене пермского Театра-Театра выступят артисты из Санкт-Петербурга

Фото предоставлено Театром-Театром

С 4 по 6 ноября на большой сцене ТТ пройдут гастроли независимого театра «Vertumn» из Санкт-Петербурга. Пермяки смогут увидеть три музыкально-поэтических спектакля, посвященных поэтам Серебряного века: Иосифу Бродскому, Николаю Гумилеву, Анне Ахматовой и Марине Цветаевой.

4 ноября в 19.00 – «Иосиф Бродский. Пилигрим» (16+), литературно-джазовый спектакль

Фото предоставлено Театром-Театром

Поэзия одного из самых ярких и интеллектуальных поэтов XX века Иосифа Бродского стала для петербургского театра «Vertumn» самым настоящим Космосом, в который они погружаются и вместе с собой увлекают зрителя. Представляя разные грани творчества поэта, актеры соединяют художественные и документальные тексты в единое и неразрывное полотно мысли. Свидетельства эпохи, выдержки из различных интервью и письма раскрывают образ Поэта во всей его многогранности. Для себя актеры оставляют пространство поэтическое, но не занимаются украшательством. Они стремятся передать силу энергии слова, которая не требует никаких дополнительных красивостей – лишь внутреннюю энергию самоотдачи.

5 ноября в 18.00 – «Воин и дева» (12+), драматический спектакль по дневникам и воспоминаниям Анны Ахматовой и Николая Гумилёва и их современников

Фото предоставлено Театром-Театром

Ахматова и Гумилев жили в легендарную эпоху и настолько много сделали, что мы привыкли видеть их скорее высеченными во мраморе. Авторы спектакля напоминают зрителям: поэты были настоящими людьми. Об этих живых молодых людях, которые ещё не знают достоверно, что они великие поэты, и сделан спектакль. О том, как они познакомились, поженились и развелись. О миражах и отчаянье, свойственном только юности.

6 ноября в 18.00 – «Невидимка, двойник, пересмешник…» (12+), музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям Марины Цветаевой в сопровождении электронной музыки

Фото предоставлено Театром-Театром

Творчество великого русского поэта Марины Цветаевой переосмыслено театром «Vertumn» в контексте современного мегаполиса. В качестве музыкального сопровождения к этому перформансу – синтезаторы, саксофон и специально написанные композитором электронные композиции. В моноспектакль включены произведения Цветаевой разных лет, а разнообразие музыкальных стилей современности с выверенными до мелочей акцентами живого исполнения на саксофоне, дают новые потрясающие эмоции. Это второе дыхание для творчества Марины Ивановны Цветаевой в современном мегаполисе. Приглашаем наполнить осенний уикенд поэзией и музыкой.

Билеты и подробная информация на сайте Театра-Театра.