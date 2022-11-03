На Международной выставке CleanExpo Каzakhstan УЗПМ представил экологичный материал для пылеподавления

В Алматы прошла 19-я выставка оборудования и средств для профессиональной уборки. Для Республики Казахстан данная выставка считается уникальной, ведь на площадке представляют продукцию, востребованную практически в каждой отрасли. Посетители мероприятия - представители клининговых компаний, медицинских учреждений, предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, аэропортов, автосервисов, железнодорожных вокзалов.

Уральский завод противогололедных материалов презентует на CleanExpo оптимальное решение проблемы запыленности урбанизированных территорий - «Бионорд Антипыль» и «Бионорд Шампунь». Для Казахстана данная тема весьма актуальна в силу географических и климатических особенностей. Работа дорожного шампуня и пылеподавляющего средства в комплексе позволяет решить проблему весенней уборки улиц и дорог и эффективно борется с запыленностью города в весенне-летний период.

«Бионорд Антипыль» также рекомендован на производстве, стройках, при транспортировке сыпучих и пылящих грузов. Эффективность материала достигается благодаря особому составу, который связывает мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух под воздействием ветра. Пылеподавляющий эффект сохраняется более 10 дней, при этом средство сохраняет свои свойства в дождь и не замерзает на дорогах даже при температуре -10 градусов.

Разработка уже успешно протестирована предприятиями горнодобывающей промышленности, а также на дорогах Казани и Новороссийска. Сегодня «Бионорд Антипыль» применяют в городах Северного Кавказа и Новосибирске, используется на карьерах компании «Евраз».

- В Казахстане в последнее время наблюдается серьезный рост жилищного и производственного строительства, что, безусловно, выводит клининговую отрасль на качественно новый уровень развития,- отмечает эксперт Уральского завода противогололедных материалов Евгений Немировский. -Рынок индустрии чистоты пребывает в активной фазе и требует инновационных решений, которые готово предложить наше предприятие. Пылеподавляющее средство, отвечающее всем требованиям ГОСТа, позволяет частично снять проблему загрязнения атмосферного воздуха, а качественные характеристики продукта помогают исключить дополнительные расходы на весеннюю уборку, повышая в разы ее эффективность.