Пожар в Перми. Фото: архив "КП"

По сообщению «КП-Пермь», сообщение о возникновении очага загорания на стройплощадке Пермской инфекционной больницы (ул. Леонова, 84) поступило около двух часов ночи 2 ноября 2022 года.

Пожар произошел в бытовке-вагончике для нужд рабочих. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали очаг загорания в 02:18. Причины пожара выясняются.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 2 ноября 2022 года, на территории региона произошло 7 пожаров: 3 пожара - в Пермском округе; 2 пожара – в Перми; по 1 пожару – в Краснокамском и Кунгурском округах.

«Основными причинами возникновения пожаров за прошедшие сутки стало: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Погибших на пожарах нет, один человек травмирован», - дополнили обзор происшествий в краевом МЧС.

Очагами загораний стали: баня, металлическое строение, кирпичный гараж - в Пермском округе; подсобное помещение - в Кунгурском округе; бытовка - в Индустриальном районе Перми; многоквартирные жилые дома - в Краснокамском округе и Свердловском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 2 ноября 2022 года на территории региона 228 профилактическая группа в составе 448 человек осуществили 2363 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3643 человека, распространили 2732 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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