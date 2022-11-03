Пермские автобусы не должны быть старше 3 лет с года выпуска

Автобусный маршрут №68 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Определены перевозчики на пятилетнее обслуживание десяти автобусных маршрутов. Ранее для работы заключались только краткосрочные контракты.

- В пятилетних контрактах более жесткие требования к подвижному составу в части оснащения и возраста транспорта: автобусы не должны быть старше 2019 года выпуска. А также они должны быть оборудованы кондиционером, медиапанелями и видеонаблюдением, - сообщили в гортрансе.

По итогам торгов перевозчиком на автобусных маршрутах №5, 7, 12, 25, 39, 41, 54 и 58 будет ООО «Дизель». Маршруты №8, 30, 62, 63 и 68 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс».

В ведомстве также сообщили, что по ряду маршрутов торги не состоялись – не было заявок. До следующих торгов обслуживать их будут по краткосрочным контрактам.

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