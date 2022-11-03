Ученица из Пермского края стала медийным лицом проекта «Билет в будущее»

Изображение с Инной установлено на Новом Арбате. Фото: permkrai.ru

Инна Карымова учится в выпускном классе Добрянской средней школы №3. Девушка стала медийным лицом всероссийского проекта «Билет в будущее», в рамках которого выпускники делятся успешным опытом профориентации. Фотографии, рассказы и отзывы 37 финалистов акции разместили в формате социальной рекламы на медиаэкранах Москвы. Изображение с Инной установлено на Новом Арбате, сообщили в правительстве Пермского края.

- Мне подходят «Технология продукции и организации ресторанного дела» и «Предпринимательство», - поделилась Инна подробностями, как проект помог ей определиться с будущей профессией. - Я готова учиться и добиваться успеха в этих сферах, несмотря ни на какие сложности, ведь точно знаю, что мне это интересно и поможет воплотить в жизнь мою мечту.

Уточним, отзывы и фотографии российских школьников размещены по всей Москве почти на 100 рекламных носителях - ситибордах, пилларах, а в скором времени они появятся и в московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах. Истории учеников показывают, насколько высок их интерес к востребованным сегодня профессиям врача, учителя, биолога, инженера и специалиста IT-сферы.

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