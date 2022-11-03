Пермская киношкола ищет актеров для короткометражек

Фото: Пермская киношкола/ВКонтакте

Студенты Пермской киношколы объявили о поиске актеров для своих короткометражных фильмов. Участие в съемках бесплатное. Приглашают всех желающих. Для участия необходимо прислать личные данные с указанием имени, возраста, роста, а также 2 фото (анфас/профиль) и видеовизитку (до 1 минуты). Об этом сообщает паблик «Пермская кинокомиссия» ВКонтакте.

Уточним, актеры требуются разного возраста – от детей 3-4 лет до женщин (75 лет) и мужчин (70 лет) преклонного возраста. Много героев для среднего возраста и молодежи. Также для съемок нужен 1-2 месячный котенок, «не упитанный».

Студенты киношколы планируют снять следующие короткометражки: «Новогоднее желание», «Посылка», «Срок (годности) памяти не ограничен», «Дядя Димка», «Кукла» «Литовский язык», «Бариста», «Котенок», «Феминистка и рыцарь» и «Вахтерша».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru