Фото: Хоккейный клуб «Молот»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» на своем льду в овертайме обыграл московский АКМ со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0). Эта победа позволила пермякам переместиться сразу на 12-е место в турнирной таблице розыгрыша.

Отменный матч в составе «Молота» провели братья Ушенины. Этот тандем принял участие в двух заброшенных пермяками шайбах. Первые шайбы после возвращения в «Молот» на свой счет записал Вячеслав Ушенин, а его ассистентами стали Владислав Ушенин и Егор Манин.

Остальные шайбы в этом матче забрасывали: в «Молоте» - Капотов, Сероух и Чефанов (в овертайме); АКМ – Петров (в численном большинстве), Шакуров, Петраков (две).

Как отметил главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников, его подопечные в этом матче проявили характер, весомый вклад в победу внесли братья Ушенины.

В следующем матче чемпионата ВХЛ 4 ноября «Молот» будет принимать «Ладу» из Тольятти (0+).

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