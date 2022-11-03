Пермяк установил в Индии мировой рекорд в толкании двух гирь от груди

Данил Маликов. Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Пермский атлет Данил Маликов стал трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту. Соревнования проходили в Нью-Дели, Индия. Маликов выступал за сборную России. Кроме него, в ее состав вошли еще три жителя Пермского края - Сергей Поварницын, Андрей Попов и Виктор Бочкарёв. Все они ветераны гиревого спорта.

Данил Маликов участвовал в следующих дисциплинах: толчок двух гирь от груди, двоеборье и командная эстафета. В первом упражнении он толкнул две гири по 32 кг 154 раза – это 1 место и рекорд мира в этой дисциплине. Во втором Данил поднял гирю весом 32 килограмма 173 раза и вновь стал победителем. По сумме двух упражнений он выполнил норматив мастера спорта международного класса. А составе российской команды наш атлет стал победителем в командной эстафете, сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта.

Пермские спортсмены. Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Ветераны Сергей Поварницын, Андрей Попов и Виктор Бочкарёв также выступили успешно. Атлеты завоевали 12 золотых медалей в разных дисциплинах, поднимая гири от 16 до 24 килограммов и побив свои личные рекорды. В активе каждого из них по 4 награды высшей пробы. В общей сложности наши спортсмены завоевали 15 медалей.

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