Фото: Яндекс Пробки

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:30 3 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках в Индустриальном районе:

- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов

- на ул. Столбовой от ж/д моста до ш. Космонавтов

- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов

- на ул. Леонова от съезда с Западного обхода до ул. Промышленной

- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо»

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:

- в районе ДКЖ на ул. Энгельса

- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции

- на Комсомольской пл. при повороте с л. Белинского на Комсомольский пр.

- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору

- на ул. Героев Хасана от ул. Коминтерна до Технологического института

- на перекрестке ул. Старцева и бул. Гагарина

- на ул. Соликамской от ул. Кизеловской до ж/д переезда

- на ул. Светлогорской в районе кольца на границе Кировского и Дзержинского районов

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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