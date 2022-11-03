Фото: Яндекс Пробки
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:30 3 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках в Индустриальном районе:
- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов
- на ул. Столбовой от ж/д моста до ш. Космонавтов
- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов
- на ул. Леонова от съезда с Западного обхода до ул. Промышленной
- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо»
Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:
- в районе ДКЖ на ул. Энгельса
- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции
- на Комсомольской пл. при повороте с л. Белинского на Комсомольский пр.
- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору
- на ул. Героев Хасана от ул. Коминтерна до Технологического института
- на перекрестке ул. Старцева и бул. Гагарина
- на ул. Соликамской от ул. Кизеловской до ж/д переезда
- на ул. Светлогорской в районе кольца на границе Кировского и Дзержинского районов
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
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