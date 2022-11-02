Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 17:19

В пермском заводе «Машиностроитель» сообщили о высоком росте гособоронзаказа

На модернизацию производства направлено более 10 млрд рублей
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

В преддверии 55-летия АО «ПЗ «Машиностроитель» гендиректор завода Владимир Ломаев дал интервью. Оно опубликовано на сайте предприятия.

Сейчас наблюдается значительный рост гособоронзаказа. «В связи с последними событиями снова стали стремительно расти объемы заказов по спецтематике», — отметил Владимир Ломаев.

Гендиректор заявил, что в 2016-2017 годах объем гособоронзаказа снизился, в связи с чем предприятие вынуждено было диверсифицировать производство, увеличивая долю гражданской продукции. За последние несколько лет «Машиностроитель» направил более 10 млрд рублей на техническое перевооружение и модернизацию производства.

При этом предприятие планирует и дальше наращивать долю гражданской продукции. Планируется, что к 2025 году она составит почти треть от общего объема.

АО «Пермский завод «Машиностроитель» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обанкротившийся завод Дзержинского перешел на круглосуточный режим работы

Он находится в процедуре банкротства уже 15 лет (подробнее...)