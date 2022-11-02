В МЧС по Пермскому краю предупредили о гололедице и сильном дожде 3 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье 3 ноября пройдет сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Кроме того, возможна гололедица, сообщает региональное МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

На востоке края прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В других районах Прикамья пройдут небольшие и умеренные осадки. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололедица на дорогах.

Ночю температура воздуха опустится до -4 градусов, а днем составит -2…+3 градуса. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

Жителей региона просят соблюдать осторожность. Неопытным водителям рекомендуют воздержаться от поездок.

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