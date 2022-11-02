В Чайковском после закрытия пункта переливания крови откроют кабинет с ее запасом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чайковском закрывается единственный пункт переливания крови. Вместо него откроется специальный кабинет трансфузиологии, где будет храниться запас компонентов крови. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на заведующую отделением безопасности донорской крови краевой станции переливания крови Зульфию Тимергазину.

Кроме того, 10 ноября в Чайковском пройдет первый выездной день донора. Желающие смогут сдать кровь во Дворце культуры по улице Ленина, 39а с 13.00 до 16.00. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 8-342-412-39-90. Звонки принимаются с 10:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00.

«За один раз мы можем принять 100-150 человек. То есть все желающие пройдут. Больные, которые находятся в Чайковской больнице, будут обеспечены. Дефицита компонентов крови не будет», — отметила Зульфия Тимергазина.

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