Глава СУ СКР по Пермскому краю проведет личный прием граждан по вопросам некачественной медпомощи

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин проведет личный прием пермяков по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами. Он состоится 26 октября в 18:00.

Личный прием граждан пройдет при участии представителей заинтересованных ведомств. Еще одним из вопросов станет проведение проверок и расследование уголовных дел по фактам предоставления некачественной медпомощи.

Записаться на личный прием можно до 4 ноября по телефонам следственного управления 8-342-249-88-38, 249-54-05, а также направив соответствующее письмо с указанием контактных данных на адрес электронной почты opg059@yandex.ru.

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