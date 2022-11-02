Мэрия Перми возьмет кредит в 2,5 млрд рублей на подготовку к 300-летию города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перми получат коммерческий кредит в сумме 2,5 млрд рублей на подготовку к юбилею краевой столицы. Об этом «КП-Пермь» сообщили в департаменте финансов горадминистрации.

«Плановый дефицит бюджета предусмотрен только в 2023 году. С 2024 года планируется перейти на формирование бюджета с профицитом и погашением ранее взятых кредитов», — отметили в ведомстве.

Привлечение кредитов запланировано для погашения дефицита бюджета города в связи с необходимостью финансирования работ по ремонту и благоустройству к 300-летию Перми. Погашение кредита будет осуществляться за счет поступивших в бюджет города доходов в период до 2026 года.

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