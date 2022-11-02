В Перми завершился третий этап благоустройства эспланады

Фото: Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Завершен третий этап благоустройства пермской эспланады. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Обновлен 66-й квартал, расположенный вокруг памятника «Героям фронта и тыла». Работы выполнены в рамках подготовки к празднованию юбилея краевой столицы.

«Сотни новых деревьев, десятки тысяч квадратных метров газонов, места для игр и отдыха, летний кинотеатр и многое другое. К своему 300-летию Пермь становится все ярче и комфортнее», — отметил глава региона.

Напомним, что реконструкция центральной части эспланады стартовала летом 2020 года. Это финальный этап благоустройства городской эспланады, после завершения которого она приведена к единому стилю.

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