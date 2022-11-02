Кошачья поилка-фонтанчик принесла пермскому школьнику серебро на международном конкурсе в Индонезии

Егор Копытов привез на Бали кошачью поилку-фонтанчик. Фото: Александр Падежов

Россияне вернулись домой с международной выставки юных изобретателей IYIA-2022 в Индонезии с семью медалями. Из них три золотые, четыре серебряные и два спецприза, сообщают наши коллеги из kp.ru.

Пермский школьник Егор Копытов показал на Бали кошачью поилку-фонтанчик, которую он изобрел ради своего кота, страдающего от мочекаменной болезни. Питомец по совету ветеринара должен был пить постоянно и только чистую воду, вот только капризный он до жути.

Сначала мальчик понял, что к льющейся воде питомец проявит больше интереса, а потом «докрутил» идею, добавив очистку. И хвостатого, кстати, вылечил! А теперь его изобретение признали на мировом уровне - наградили серебряной медалью на выставке.

Уточним, в этом году тема смотра - «Инновации для всех». В нем участвовали более 350 умников и умниц в возрасте от 6 до 19 лет из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран.

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