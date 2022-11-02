Жители микрорайона Владимирский мерзнут по вине управляющей компании

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совместная проверка прокуратуры Перми и Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» не выявила нарушений теплоподачи в дома микрорайона Владимирский (Свердловский район Перми) со стороны ресурсоснабжающей организации. По сигналам от населения, были проверены здания по улицам Косьвинская, 11, Коломенская, 17, Краснополянская, 4. Установлено, что температурные и гидравлические режимы подачи теплоносителя до вводов в здания соответствуют нормативным параметрам.

В то же время, граждане обращаются с жалобами на некачественное отопление квартир. В частности, отмечены факты нарушений, когда в одном здании жители разных подъездов страдают от перетопов/недогрева помещений. Такие неполадки указывают на некачественную организацию распределения теплоэнергии внутри домов, за что отвечают управдомы.

По итогам проверки ООО УК «Владимирский» выданы рекомендации по регулировке внутридомовых сетей обслуживаемого жилого фонда. Ранее управляющая компания сообщала о 15 многоквартирных домах, где якобы отмечены факты нарушений теплоподачи со стороны теплоснабжающей компании. Эти сведения не подтвердились.

Результаты проверки переданы в администрацию Перми для принятия мер в отношении руководства УК «Владимирский».