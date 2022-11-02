Гособвинение просит отправить экс-главу УКС Пермского края за решетку на шесть лет и два месяца

Фото: permv.ru

Судебные разбирательства в отношении бывшего начальника краевого управления капстроительства (УКС) Дмитрия Левинского продолжаются. Представитель гособвинения предложила признать экс-чиновника виновным в злоупотреблении должностями полномочия, что сказалось на процессе строительства поликлиники в Кировском районе. И вынести ему наказание: шесть лет и два месяца заключения с запретом занимать определенные должности в течение 2,5 лет и взыскать ущерб в размере 29,2 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

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