Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 1 ноября 2022 года, на территории региона произошло 6 пожаров - в Перми, Березниковском, Чусовском, Краснокамском, Карагайском и Березовском округах.

«Основными причинами возникновения очагов загораний стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожарах погибших и травмированных нет», - дополнили картину происшествий прошедших суток в краевом МЧС.

Очагами загораний стали: бани - в Краснокамском и Карагайском округах; автомобиль - в Индустриальном районе Перми; частный жилой дом - в Березовском округе; многоквартирные жилые дома - в Березниках и Чусовском округе.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 1 ноября 2022 года на территории региона 158 профилактическая группа в составе 329 человек осуществили 1400 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2014 человек, распространили 1546 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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