Пермский зоопарк предлагает обитателей на новогодние корпоративы и частные вечеринки

Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте

Хотите удивить своих коллег на новогоднем корпоративе чем-то необычным или разнообразить школьные уроки биологии – приглашайте жителей зоопарка к себе в гости! И да, они обязательно приедут!

С недавних пор пермский зоопарк расширил спектр своих услуг – добавил выездные мероприятия в образовательные учреждения, а также на дни рождения, новогодние корпоративы и любые другие тематические праздники. Пока перечень участников ограничен – только насекомые, улитки и дериваты. Но! Даже привычное и знакомое всегда можно представить так интересно, что глаз не оторвать. Так, тараканов предлагают не только посмотреть и подержать в руках, но и устроить с ними бега.

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