Пермские голубые ели и туи с улиц города отправили на зимовку

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина.

Молодые голубые ели и туи в Перми, стоявшие летом в специальных кадках на улицах Ленина, 25 Октября и Советской, до конца мая 2023 года останутся в муниципальном питомнике растений.

«В питомнике растения будут хорошо укрыты от морозов, их корневую систему утеплят. Вокруг туй установили специальные пирамидки из брусков, чтобы крона не развалилась от снега», - в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

В муниципальном питомнике растений ели и туи останутся до мая следующего года. Перед возвращением на улицы Перми После будет проведена обрезка и обработка деревьев антистрессовыми препаратами.

Ели и туи, как и другие перевезенные в питомник растений саженцы, сейчас готовят к их первой зиме. Саженцы подвязали, провели мероприятия по их защите от грызунов, а также укрыли хвойными породами от снега.

Как пояснили МКУ «ГорЗеленСтрой», для поддержки саженцев ив установили специальные шпалеры, так как они их стволы высокие и гибкие, на открытом пространстве питомника они могут сломаться или изогнуться.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru