В Перми на стройплощадке новой инфекционки произошел пожар

Причину пожара еще предстоит выяснить. Фото: Мария АНАНОВА

Возгорание произошло около 2 часов ночи 2 ноября на стройплощадке Пермской инфекционной больницы (ул. Леонова, 84). Горел не сам лечебный корпус, а бытовка-вагончик для нужд рабочих (они там переодевались и хранили вещи), сообщили в краевом МЧС. Площадь пожара составила 10 кв. м. В 2.18 возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет, строительные материалы тоже не повреждены, так что сдача объекта произойдет вовремя. По плану стройка должна завершиться в третьем квартале 2023 года.

Причины пожара выясняются.

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